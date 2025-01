Home

17 Gennaio 2025

Livorno 18 gennaio 2025 Magna Closures Fim-USB: accordo migliorativo sul 18° turno

“In data 16 Gennaio 2025 e stato siglato, l’accordo sul 18° turno, migliorativo rispetto al passato, come illustrato nelle assemblee, dopo mesi di ammortizzatori sociali, la dirigenza ci ha comunicato anche l’entrata 15 contratti a termine.

Come Fim e Usb abbiamo fatto togliere dall’accordo del 18 turno, la parte che riguardava i lavoratori con contratto a termine, perchè crediamo che in questo momento la priorità sia quella di disdire il vecchio accordo che prevede che i contratti a termine siano esclusi dalla contrattazione di secondo livello che vede questo lavoratori privati di diritti, primo tra tutti un salario più basso, visto che l’azienda sull’intesa regionale chiuderà definitamente la linea BMW.

Come organizzazioni sindacali richiederemo un incontro all’azienda per monitorare i volumi dei prossimi mesi per capire se ci saranno altre entrate di lavoratori e lavoratrici con contratto a termine e visto che tanti sono già arrivati al limite dei 24 mesi.

Soprattutto per verificare la stato del piano industriale e degli investimenti per chiudere con la Regione Toscana L’accordo di Sviluppo.

Noi abbiamo una responsabilità quella di unire i lavoratori rivendicando diritti e salario e necessario anche iniziare un percorso che abbia certezze per i contratti a termine.

Se l’azienda e la Fiom non faranno un passo indietro su questo accordo noi non ci fermeremo e metteremo in campo ogni iniziativa possibile per non fare arretrare oltre i lavoratori.

La parità di trattamento di tutti i lavoratori deve essere una rivelazione fondamentale”.

RSU FIM E USB

FIM CISL E USB LIVORNO