Home

Cronaca

Magna Closures, Rsu Fim e Usb: alcune perplessità su linea LP3, positivo l’impegno a un documento condiviso

Cronaca

7 Giugno 2025

Magna Closures, Rsu Fim e Usb: alcune perplessità su linea LP3, positivo l’impegno a un documento condiviso

Livorno 7 giugno 2025 Magna Closures, Rsu Fim e Usb: alcune perplessità su linea LP3, positivo l’impegno a un documento condiviso

Presso il Comune di Livorno, si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali, il Comune di Collesalvetti, la Regione Toscana e l’azienda Magna Closures, finalizzato alla definizione di un verbale di intesa.

Per le Segreterie RSU FIM e USB, l’incontro si è svolto in un clima collaborativo. L’azienda, nel prendere la parola, ha confermato gli impegni e gli investimenti previsti nel breve-medio periodo (due o tre anni), volti a consolidare fin da subito la propria presenza nel territorio di Guasticce. Per quanto riguarda le prospettive di lungo periodo, l’azienda ha dichiarato di non poter al momento fornire ulteriori dettagli, in quanto vincolata da un patto di riservatezza con la multinazionale.

Come organizzazioni sindacali, abbiamo espresso le nostre perplessità su alcuni degli investimenti previsti dal piano industriale, in particolare riguardo alla linea LP3. Tuttavia, riteniamo positivo che tutte le parti presenti all’incontro si siano impegnate, nei prossimi giorni, a lavorare su un testo condiviso da presentare nella riunione del prossimo 27 giugno, con l’obiettivo di arrivare alla firma di un verbale di intesa tra tutti i soggetti coinvolti.

La Regione Toscana, che ha già avviato il coinvolgimento del Ministero competente con atti concreti, ha ribadito la disponibilità di risorse significative per la formazione, a partire dal Fondo Nuove Competenze e dai voucher formativi.

È stata altresì condivisa la data del 19 Giugno pv come data del nuovo incontro propedeutico alla firma dell’accordo sulla mobilità incentivata.

Rinnoviamo il nostro impegno e saremo, insieme a tutti i lavoratori, un minuto dopo la firma dell’accordo, prevista per il 27 giugno.

Magna Closures, Rsu Fim e Usb: alcune perplessità su linea LP3, positivo l’impegno a un documento condiviso