Magna di Guasticce, interviene l’assessore Gianfranco Simoncini

23 giugno 2019

Livorno – Sulle vicende dello stabilimento Magna di Guasticce, fa il punto della situazione l’assessore comunale al lavoro e allo sviluppo economico, Gianfranco Simoncini.

“L’amministrazione comunale di Livorno segue con grande attenzione gli sviluppi della vicenda Magna di Guasticce.

Il nostro obiettivo è contribuire a garantire il consolidamento e l’espansione delle produzioni e dell’occupazione sul nostro territorio. Anche per questo ho partecipato nei giorni scorsi all’incontro che il Presidente della Giunta Regionale Toscana ha avuto con uno dei massimi dirigenti mondiali della corporate, accompagnato dai dirigenti dello stabilimento.

Durante l’incontro sono state illustrate le difficoltà del mercato mondiale dell’auto ed è stato espresso, al tempo stesso, apprezzamento per le competenze presenti nello stabilimento di Guasticce. Il presidente Rossi ha sottolineato la volontà delle istituzioni regionali e locali di adoperarsi, anche con gli strumenti di sostegno disponibili, per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nello stabilimento, prevedendo in tal senso anche incontri tecnici nei prossimi giorni.

Va sottolineata inoltre, l’azione delle Rsu e delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato, con grande senso di responsabilità, un accordo aziendale finalizzato a creare “occupazione aggiuntiva rispetto a quella attuale”.

Anche nelle ultime ore ho sentito il Sindaco di Collesalvetti, e sicuramente vi è la comune volontà dei sindaci Salvetti e Antolini di presidiare con impegno gli ulteriori sviluppi, per ottenere un rilancio della presenza Magna a Guasticce.

Gianfranco Simoncini

Assessore al Lavoro e allo Sviluppo del Comune di Livorno