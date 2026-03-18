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Magona Piombino, Fiom-Cgil: “Basta perdere tempo, servono risposte concrete. Pronti a nuove mobilitazioni”

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18 Marzo 2026

Magona Piombino, Fiom-Cgil: “Basta perdere tempo, servono risposte concrete. Pronti a nuove mobilitazioni”

Livorno 18 marzo 2026 Magona Piombino, Fiom-Cgil: “Basta perdere tempo, servono risposte concrete. Pronti a nuove mobilitazioni”

La notizia dell’ulteriore slittamento in extremis dell’incontro al Ministero sul futuro della Liberty Magona che era stato fissato per oggi mercoledì 18 marzo desta grande preoccupazione e alimenta ulteriore incertezze.

La notizia dello slittamento dell’incontro a data da destinarsi ci è stata comunicata martedì 17 marzo alle ore 19.59

Sicuramente le parti staranno discutendo per riuscire a trovare una soluzione alla vertenza: la soluzione non è purtroppo scontata, ma dobbiamo evidenziare come questo livello di incertezza contribuisca ad aumentare le difficoltà e i timori dei lavoratori di Liberty Magona e del suo indotto.

C’è bisogno di un cambio di passo, più si allungano i tempi e più le cose si fanno complesse.

Ricordiamo inoltre come nell’incontro dello scorso 12 gennaio al Ministero sia stata prorogata di 3 mesi la procedura di Composizione Negoziata della Crisi: la scadenza del termine si sta progressivamente avvicinando e non avere ancora una situazione chiara e definita non fa altro che incrementare il livello di preoccupazione.

Come Fiom-Cgil chiediamo risposte rapide e concrete: in caso contrario scatterà la mobilitazione a tutela della dignità e del futuro dei lavoratori.

Fiom Livorno