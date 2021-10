Home

26 Ottobre 2021

Magrignano, la parrocchia Santa Teresa di Calcutta inaugura un centro sportivo polifunzionale

Livorno 26 ottobre 2021

Venerdì prossimo 29 ottobre alle 11.30 sarà inaugurato il nuovo centro sportivo alla parrocchia Santa Teresa di Calcutta al Borgo di Magrignano.

Si tratta di uno spazio polifunzionale per le attività sportive dei tantissimi giovani e bambini che gravitano nella zona.

Il quartiere del Borgo, che è una parte della parrocchia (12.000 abitanti) ha circa 2000 famiglie, ma sta vivendo ormai da alcuni anni un problema economico non indifferente.

La società che si occupava della costruzione (Edilporto) è fallita costringendo quasi tutti gli abitanti a pagare, oltre al costo dell’abitazioni, nuove ingenti somme.

Alcune famiglie hanno dovuto comprare ben due volte l’appartamento dove abitavano.

Questo ha portato l’area a non avere servizi di urbanizzazione primaria in molte zone e addirittura l’assenza di aree protette per i bambini e i ragazzi.

In questo momento la parrocchia è l’UNICO servizio sociale di crescita e di aggregazione per tutta l’area.

La presenza di un impianto sportivo è per questa zona una risposta e un punto di speranza per i tanti ragazzi che sono costretti a lunghi spostamenti e addirittura a giocare per strada con tutti i rischi che comporta.

Alla realizzazione del centro sportivo hanno contribuito diversi benefattori che saranno presenti all’inaugurazione, insieme al vescovo Giusti, al sindaco Salvetti e al parroco don Mancusi.

Venerdì mattina saranno inoltre presenti alcuni rappresentati delle squadre di basket cittadine e di altre società sportive per una breve partita sui campi appena inaugurati.

La stampa è invitata a partecipare

