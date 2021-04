Home

28 Aprile 2021

#MAIPIUSENZA, domani sit-in degli operatori della danza in piazza Grande

Livorno 28 aprile 2021

La Mobilitazione Nazionale #MAIPIUSENZA rientra nella rosa di iniziative indette e organizzate da AssoDanza Italia per celebrare la Giornata Internazionale della Danza 2021.

Attraverso l’azione di allievi, insegnanti, danzatori e direttori, AssoDanza Italia intende comunicare in modo evidente e con forza il senso di mancanza profonda, di desolazione interiore, generato dall’assenza di ciò che contraddistingue la nostra professione: il lavoro in sala con i nostri ragazzi, coronato dalla possibilità di vederli danzare in teatro.

Inoltre intende sensibilizzare i nostri amministratori sullo stato di profonda prostrazione dei lavoratori delle scuole di danza chiuse da ormai 7 mesi.

Per rendere visibile al meglio questo messaggio, nella mattina del 27 Aprile dalle ore 10,30 alle ore 11,30 ADI Emilia Romagna, realizzerà un SIT-IN di fronte al palazzo della Regione in viale Aldo Moro 30 / Piazza Renzo Imbeni, con il medesimo dress-code e rappresentando lo stesso tema delle altre manifestazioni ADI che avverranno in tutta Italia tra il 27 e il 29 Aprile p.v.

La manifestazione è aperta anche ai non associati ADI. Possono partecipare allievi, insegnanti, danzatori, direttori di scuole di danza, segretarie, tutti i lavoratori del settore nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid19.

A Livorno la manifestazione si terrà giovedì 29 aprile in piazza Grande alle ore 17.00

