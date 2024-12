Home

Uncategorized

“Mala gestione dei rifiuti”, sanzionate 33 utenze in città

Uncategorized

10 Dicembre 2024

“Mala gestione dei rifiuti”, sanzionate 33 utenze in città

Attività quotidiana su tutto il territorio comunale a supporto della Polizia Municipale

Livorno 10 dicembre 2024 “Mala gestione dei rifiuti”, sanzionate 33 utenze in città

Sono 33 le utenze che gli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente hanno individuato e sanzionato in questi giorni per non essersi disfatte correttamente dei rifiuti, averli abbandonati o non differenziati correttamente.

Gli ultimi controlli sono stati effettuati nelle aree Venezia, Banditella, Centro, San Jacopo, viali a mare nelle seguenti strade: Via Borra, Via Carraia, Scali degli Isolotti, Piazza Li Gobbi, Via Puini, Via Lega, Via Sommati, Piazza della Viale Carducci, Piazza del Cisternone, Via San Luigi, Via Pompilia, Via Pellegrini, Via della Cappellina, Viale Italia, Piazza E. Modigliani, Via Malta.

Gli Ispettori Ambientali hanno concentrato parte delle attività anche in azioni di sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti a favore di numerosi esercizi commerciali.

Queste operazioni sono realizzate con il coordinamento dell’Assessorato alla gestione dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di Livorno, in linea con quanto prescritto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, a supporto della Polizia Municipale anche per l’eventuale avvio delle indagini che prefigurano potenziali reati di natura penale ai sensi del D.L. n. 105 del 2023.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: centraleoperativapm@comune.livorno.it; ispettori@aamps.livorno.it, info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook e instagram “Aamps Livorno”.