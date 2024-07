Home

Provincia

Cecina

Mala-movida, i carabinieri segnalano due persone come assuntori di droga

Cecina

29 Luglio 2024

Mala-movida, i carabinieri segnalano due persone come assuntori di droga

Cecina (Livorno) 29 luglio 2024 – Mala-movida, i carabinieri segnalano due persone come assuntori di droga

Mala-movida, i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato dei controlli con l’impiego di pattuglie delle Stazioni di Cecina, Bibbona, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso delle attività sono state sottoposte a controllo 52 persone e 20 veicoli ed elevate sanzioni al Codice della Strada per alcune centinaia di euro; sono state altresì controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive.

Nell’ambito dei controlli in materia di stupefacenti e di contrasto alla cd. mala movida due persone, un 35enne fiorentino ed un 40enne della zona, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine, sono state segnalate alle competenti prefetture quali di assuntori non per motivi terapeutici di stupefacenti, poiché sorpresi con complessivi grammi 3 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro.