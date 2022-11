Home

Cronaca

Mala-movida: livornesi a Pisa, suonano un tamburo alle tre di mattina, uno reagisce al sequestro e viene denunciato

Cronaca

3 Novembre 2022

Mala-movida: livornesi a Pisa, suonano un tamburo alle tre di mattina, uno reagisce al sequestro e viene denunciato

Livorno 3 novembre 2022

Mala-movida: livornesi a Pisa, suonano un tamburo alle tre di mattina, uno reagisce al sequestro e viene denunciato

Su segnalazione di alcuni residenti, gli agenti del Nosu della Municipale di Pisa sono intervenuti alle tre di notte in piazza dei Cavalieri a Pisa

Un gruppo di giovani, provenienti da Livorno armati di tamburi, suonavano in piazza e al momento del controllo, uno dei ragazzi fomentava il branco a reagire al sequestro di un bongo alto quasi un metro.

Il giovane livornese poi ha insultato gli agenti ed ha reagito violentemente spintonando gli agenti ed insultandoli pesantemente

Gli agenti della municipale di Pisa hanno risposto alla reazione violenta e scomposta ammanettando il giovane per poi portarlo al Comando per l’identificazione

Una volta espletate le formalità di rito, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per oltraggio. Il grosso tamburo veniva sequestrato con relativo verbale da 100 euro in ossequio alla nota ordinanza sindacale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin