Home

Cronaca

Malamovida in via Cambini, valutata la possibilità di adottare ulteriori iniziative

Cronaca

22 Ottobre 2025

Malamovida in via Cambini, valutata la possibilità di adottare ulteriori iniziative

LIVORNO, 11 ottobre 2025 Malamovida in via Cambini, valutata la possibilità di adottare ulteriori iniziative

In data odierna il Prefetto ha presieduto il tavolo sulla Malamovida, al quale hanno preso parte il Vicario della Questura, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Polizia Municipale di Livorno, l’Assessore al Commercio del Comune di Livorno ed i rappresentanti della Confesercenti e della Confcommercio.

Durante la riunione è stata esaminata l’efficacia delle misure adottate in passato per contrastare il fenomeno della Malamovida, al fine di garantire maggior sicurezza e vivibilità del territorio, condicio sine qua non del benessere di tutta la comunità.

È stata, altresì, valutata la possibilità di adottare ulteriori iniziative e provvedimenti da condividere tra i partecipanti al tavolo, al fine di assicurare il contemperamento di tutti i contrapposti interessi, egualmente rilevanti, quali la salvaguardia della quiete dei residenti, lo svago dei giovani fruitori degli esercizi commerciali e, non ultimo, l’aspettativa dei commercianti di esercitare la propria attività in un contesto sereno.

Le Associazioni di categoria, il Comune, le Forze di polizia e la Polizia locale sono stati invitati a approfondire gli aspetti di competenza, da esaminarsi in occasione del prossimo incontro del Tavolo di lavoro, che si terrà fra 15 giorni in Prefettura, al fine di individuare misure e azioni operative adeguate ed efficienti, idonee a garantire la sicurezza del territorio con una movida responsabile.

Malamovida in via Cambini, valutata la possibilità di adottare ulteriori iniziative