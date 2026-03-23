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Cronaca

Malattie infettive, a Livorno due giorni di congresso sull’ecografia clinica organizzata dal primario Spartaco Sani

Cronaca

23 Marzo 2026

Malattie infettive, a Livorno due giorni di congresso sull’ecografia clinica organizzata dal primario Spartaco Sani

LIVORNO, 21 marzo 2026 Malattie infettive, a Livorno due giorni di congresso sull’ecografia clinica organizzata dal primario Spartaco Sani

Quando e come l’ecografia può aiutare i medici a diagnosticare più rapidamente infezioni e complicanze nei pazienti? A questa domanda cercherà di rispondere il congresso scientifico in programma martedì 24 e mercoledì 25 marzo a Palazzo Pancaldi, a Livorno, che riunirà specialisti provenienti da diversi ambiti della medicina per approfondire il ruolo dell’ecografia nella diagnosi e nella gestione delle malattie infettive.

L’iniziativa è promossa dalla U.O. Malattie Infettive degli Spedali Riuniti di Livorno ed è coordinata dal dottor Spartaco Sani, direttore della struttura e direttore dell’Area Malattie Infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che cura anche la segreteria scientifica dell’evento. Il congresso rappresenta un momento di aggiornamento e confronto multidisciplinare rivolto in particolare ai medici impegnati nella gestione del paziente con infezione, dalla medicina interna alla rianimazione, dalla gastroenterologia alla medicina d’urgenza.

Nel corso delle due giornate verranno affrontati numerosi temi legati all’utilizzo dell’ecografia come strumento diagnostico rapido, sempre più utilizzato anche al letto del malato. Il programma scientifico prevede sessioni dedicate all’ecografia toracica nelle pneumopatie infettive e nello shock settico, alla diagnostica delle lesioni focali epatiche, fino al ruolo dell’imaging nelle infezioni sistemiche e nelle patologie infettive addominali. Spazio anche agli aggiornamenti terapeutici sulle epatiti virali e alle prospettive della terapia antibiotica.

“L’ecografia è diventata uno strumento sempre più importante nella pratica clinica delle malattie infettive – spiega il dottor Spartaco Sani – perché permette di ottenere informazioni diagnostiche rapide direttamente al letto del paziente e di migliorare la tempestività delle decisioni terapeutiche”.

In allegato il programma e la foto di Spartaco Sani: