9 Maggio 2025

Livorno 9 maggio 2025 Malattie infettive emergenti: quali rischi per la popolazione? Conferenza in Provincia del dr Spartaco Sani, direttore dell'Area Malattie Infettive dell'Azienda USL Toscana nord ovest

Martedi 13 maggio, alle ore 16.00, nella sala C.A. Ciampi di Palazzo Granducale, è in programma una conferenza sul tema delle malattie infettive emergenti e i rischi per la popolazione.

Dopo i saluti istituzionali della vice presidente della Provincia Elonora Agostinelli, a confrontarsi sull’argomento saranno il dr. Spartaco Sani, direttore dell’Area Malattie Infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che farà una panoramica sulla situazione attuale e il dr. Enrico Tagliaferri dirigente medico Malattie Infettive di Livorno, che parlerà del Dengue Chikungunya Zika ed altri virus tropicali emergenti.

“Le malattie infettive emergenti – dice il dr. Sani – rappresentano una sfida cruciale per la sanità pubblica contemporanea. Virus e batteri nuovi, o già noti ma mutati, possono diffondersi rapidamente in un mondo interconnesso come il nostro. Oggi viaggiamo molto più di un tempo: per lavoro, per turismo, per studio. Questo ha molti vantaggi, ma comporta anche dei rischi per la salute, perché le malattie infettive possono spostarsi insieme a noi. Malattie un tempo confinate in aree lontane oggi possono raggiungere il nostro territorio in poco tempo. Con questa iniziativa vogliamo così offrire alla popolazione strumenti di comprensione e consapevolezza: conoscere i rischi significa anche saperli affrontare. La prevenzione, l’informazione corretta e il dialogo tra scienza e cittadini sono le nostre armi migliori per proteggere la salute collettiva. Informarsi è, come sempre, il primo passo per proteggere sé stessi e gli altri”.