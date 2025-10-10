Home

Malattie Infettive, sabato a Livorno l'incontro organizzato dal primario Spartaco Sani sulla terapia antibiotica domiciliare

10 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025

Si terrà sabato 11 ottobre, nella Sala Convegni CNA di Livorno (via Martin Luther King, 13) a partire dalle 8.30 fino alle 13.30, l’evento formativo dal titolo “La terapia antibiotica domiciliare”, promosso dall’Azienda USL Toscana nord ovest con responsabile scientifico Spartaco Sani, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie Infettive dell’ospedale di Livorno.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega il primario Spartaco Sani – è promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso corretto degli antibiotici. Una prescrizione appropriata non solo tutela la salute del singolo paziente, ma contribuisce anche a contrastare un fenomeno in crescita come quello dell’antibiotico-resistenza. La collaborazione tra medici di famiglia, specialisti e strutture sanitarie è fondamentale per garantire cure efficaci, sicure e sostenibili.”

La giornata prevede un programma ricco di interventi dedicati al corretto impiego degli antibiotici nella pratica clinica quotidiana e alla gestione delle infezioni in ambito domiciliare. Nel corso della mattinata saranno affrontati temi come la prescrizione appropriata degli antibiotici, la lettura e interpretazione dell’antibiogramma, la discussione di casi clinici per sito di infezione (vie urinarie, respiratorie, tessuti molli, infezioni ortopediche e gastrointestinali) e l’uso dei farmaci antimicrobici in odontoiatria. A conclusione dei lavori la relazione del dottor Sani dal titolo “Quando gli antibiotici non servono”.

In foto il primario Spartaco Sani.

