11 Luglio 2025

Livorno 11 luglio 2025 Maleodoranza, ecco il "naso elettronico" di Arpat che registra i cattivi odori

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, presenta il nuovo strumento tecnologico per il monitoraggio dei disturbi olfattivi: IOMS – Instrumental Odour Monitoring System, soprannominato “naso elettronico”.

Il naso elettronico rappresenta una svolta innovativa nel controllo delle maleodoranze, uno dei problemi ambientali più sentiti in Toscana, spesso causate dalla vicinanza tra aree residenziali e siti industriali.

Lo strumento permetterà di rilevare in tempo reale l’“impronta odorigena” e di identificare rapidamente le fonti di emissione, migliorando significativamente il lavoro degli enti di controllo e offrendo una risposta più efficace alle segnalazioni dei cittadini e delle cittadine.

Nel punto stampa sarà illustrato il funzionamento dello strumento, i risultati dei primi test e i progetti futuri per l’ampliamento delle capacità del dispositivo di individuare cattivi odori prodotti dai diversi settori industriali.