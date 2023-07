Home

Provincia

Collesalvetti

Maleodoranze a Stagno: La Sinistra di Colle chiede un portale web di raccolta delle segnalazioni dei cittadini

Collesalvetti

3 Luglio 2023

Maleodoranze a Stagno: La Sinistra di Colle chiede un portale web di raccolta delle segnalazioni dei cittadini

Collesalvetti (Livorno) 3 luglio 2023 – Maleodoranze a Stagno: La Sinistra di Colle chiede un portale web di raccolta delle segnalazioni dei cittadini

La Sinistra di Collesalvetti a seguito delle segnalazioni di molti cittadini, nelle scorse settimane hanno nuovamente chiesto chiarimenti ad ARPAT sulle registrazioni delle centraline.

L’intervento di Luca Chiappe (La Sinistra di Collesalvetti):

“Il giorno 8 giugno per le sostanze H2S e NO2 sono stati registrati valori anomali, in particolare per H2S quasi il doppio dei valori limite, in concomitanza all’avvertimento di odori fastidiosi.

Non è la prima volta che si ripetono episodi analoghi con la registrazione di picchi anomali che poi vengono in qualche modo” invalidati”, e sempre in circostanze in cui i cittadini percepiscono forti maleodoranze.

Alla nostra ultima richiesta ARPAT, puntualizzando di non aver ricevuto alcuna segnalazione da parte dei cittadini ci ha risposto che i dati anomali registrati sono stati invalidati dall’operatore per il fatto che lo strumento era in fase di calibrazione, stessa cosa successa qualche anno fa quando i cittadini segnalarono via social forti maleodoranze.

Il giorno 30 giugno altro episodio per il quale ci risultano essere state inviate direttamente ad ARPAT segnalazioni di forte odore di benzene che hanno causato anche malesseseri di varia natura.

Il tema degli odori è particolarmente sentito ancora di più negli ultimi anni nonostante le rassicurazioni arrivate da più parti. Riteniamo sia doveroso stabilire da dove arrivano, quali siano le responsabilità, i modi per eliminare i fastidi e soprattutto se siano o meno pericolosi per la salute pubblica.

Chiediamo se le soluzioni tecniche messe in atto per prevenire questi fenomeni odorigeni siano le più idonee e quindi a che punto sia l’ aggiornamento delle azioni indicate nel “Piano mirato di prevenzione, monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene nel territorio dei Comuni di Livorno e Collesalvetti” visto che l’ultimo report risale al 2019. Ad aprile su questa questione abbiamo inoltrato un’interrogazione al Sindaco.

Considerato che la questione degli odori si ripete in modo esteso e persistente si invita ARPAT e l’amministrazione comunale di prevedere per le zone interessate dalle maleodoranze un portale web di raccolta delle segnalazioni dei cittadini come avvenuto a dicembre 2022 per il comune di San Bartolo a Cintoia di Firenze (vedi link) permettendo ad ARPAT di svolgere un monitoraggio a distanza e gestire al meglio tutte le segnalazioni dei cittadini, capire le possibili cause dei processi industriali che possono recare i cattivi odori e valutare se siano necessari ulteriori interventi di miglioramento della qualità dell’aria. Crediamo sia doveroso fare di tutto per rendere il più possibile accettabile la convivenza tra attività industriali e civili abitazioni

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin