Maleodoranze a Stagno, Sinistra di Collesalvetti: “Uscita nuova App di segnalazione dopo nostra richiesta”

12 Agosto 2023

In relazione alle lamentele pervenute dai cittadini di Stagno, circa fortissime maleodoranze, Luca Chiappe (coordinatore Sinistra di Collesalvetti) sottolinea come non siano un caso isolato, ( forse con le ferie lo hanno sentito più persone) dal momento che più volte abbiamo denunciato questa situazione di disagio senza peraltro avere nessuna risposta dal comune.

“Negli ultimi tempi sono state fatte numerose segnalazioni ad Arpat ma non tutti i canali purtroppo servono a rendere le segnalazioni “operative”.

Pertanto come sinistra di Collesalvetti abbiamo chiesto ad Arpat di semplificare gli accessi e le segnalazioni dei cittadini con una App semplice come esiste in tanti altri comuni e dopo questo sollecito e’ uscita in data 27 luglio una nota riguardante una App come da link che alleghiamo, che vi preghiamo di divulgare.

A quanto ci è stato riferito da ARPAT stessa, la nostra sollecitazione è stata oggetto di dibattito nei tavoli istituzionali ed in particolare con il comune di Collesalvetti, senza che i cittadini abbiano mai saputo nulla”.

Il link Arpat per scaricare la nuova App per Ios e Android

