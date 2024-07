Home

Cronaca

Malore a Banditella, muore in strada un un uomo di 68 anni

Cronaca

30 Luglio 2024

Malore a Banditella, muore in strada un un uomo di 68 anni

Livorno 30 luglio 2024 – Malore a Banditella, muore in strada un un uomo di 68 anni

Oggi, martedì 30 luglio, un uomo di 68 anni è morto improvvisamente a Banditella, mentre passeggiava con la moglie in via Puini. L’uomo per un malore si è accasciato a terra, e i passanti, resisi conto della gravità, hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Un’ambulanza della Misericordia di Antignano è giunta rapidamente sul posto e i volontari hanno iniziato le manovre di rianimazione utilizzando un defibrillatore della farmacia del centro commerciale Marilia. Poco dopo a bordo dell’ ambulanza dell’SVS è arrivato anche un medico del 118,. ma purtroppo, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare.