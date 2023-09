Home

5 Settembre 2023

Malore alla guida, muore un 76enne in via delle Sorgenti

Livorno 5 settembre 2023 – Malore alla guida, muore un 76enne in via delle Sorgenti

Un dramma si è consumato questa mattina intorno alle 11.30 in via delle Sorgenti, a Livorno. Un uomo di 76 anni ha avuto un malore fatale mentre era alla guida della sua auto. Il conducente è riuscito ad accostare l’auto a bordo strada, nelle vicinanze di un cantiere stradale, e a uscire dalla vettura prima di crollare a terra.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Vicarello, che passavano casualmente in zona e si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Hanno chiamato il 118, che è arrivato con le ambulanze della Misericordia di Montenero e di via Verdi. A bordo c’erano anche un infermiere e un medico, che hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco e il defibrillatore. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato accertato sul posto.

