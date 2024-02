Home

Malore alla guida, si schianta contro le auto in sosta al semaforo della corsia opposta (Foto)

14 Febbraio 2024

Livorno 14 febbraio 2024 – Malore alla guida, si schianta contro le auto in sosta al semaforo della corsia opposta (Foto)

Poco prima delle ore 17 di oggi, mercoledì 14 febbraio, si è verificato un incidente l’incrocio dei cimiteri della Misericordia a Livorno.

Un uomo, al volante del suo Suv, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, presumibilmente a causa di un malore improvviso. La vettura dopo aver attraversato lo spartitraffico ha terminato la sua corsa contro le auto in sosta al semaforo di viale Boccaccio, causando un violento impatto. A seguito dell’incidente si è paralizzato il traffico stradale della zona

Gli agenti della polizia municipale sono accorsi sul luogo insieme alle ambulanze della Svs di Ardenza, della Misericordia di Montenero e della Misericordia di Livorno, affiancati dal personale medico del 118.

Nell’incidente oltre al conducente del Suv sono rimasti coinvolti anche un bambino e sua madre che erano nell’auto in sosta al semaforo. ario. Tutte le persone coinvolte nello scontro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti

