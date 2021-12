Home

Provincia

Malore all’hub vaccinale di Rosignano, il 118: “la 72enne non è stata vaccinata”

Provincia

8 Dicembre 2021

Malore all’hub vaccinale di Rosignano, il 118: “la 72enne non è stata vaccinata”

Rosignano (Livorno) 8 dicembre 2021

Oggi una donna 72 anni ha avuto un malore mentre era all’hub vaccinale ed è stata portata al pronto soccorso di Cecina in codice giallo

Il malore per quanto riferito dal 118 non è dovuto al vaccino. La signora 72enne ha accusato un malore all’hub di Rosignano e non è stata vaccinata.

Il medico vaccinatore si è accorto che la donna non stava bene ed ha provveduto a visitarla. Dopo la visita l’ha inviata al pronto soccorso per una valutazione in urgenza e non ha eseguito la vaccinazione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin