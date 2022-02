Home

22 Febbraio 2022

Malore fatale in via Marradi, muore noto barista

Livorno 22 febbraio 2022

Tragedia in via Marradi, questa mattina intorno alle 07.15 ha perso la vita per un malore il titolare del Bar Biondi.

Poco dopo l’apertura del bar, l’uomo ha avuto un malore e si è accasciato al suolo davanti alla moglie e ai clienti

Sul posto è intervenuta la Misericordia di via verdi con i volontari ed il medico del 118. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari , per il 56enne Daniele Biondi non c’è stato più niente da fare

Daniele biondi lascia la moglie e due figli

