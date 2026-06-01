Home

Provincia

Piombino

Malore fatale nel bosco a Piombino: muore un uomo di circa 70 anni

Piombino

1 Giugno 2026

Malore fatale nel bosco a Piombino: muore un uomo di circa 70 anni

Piombino (Livorno) 1 giugno 2026 Malore fatale nel bosco a Piombino: muore un uomo di circa 70 anni

Tragedia nella mattinata di oggi nel territorio di Piombino, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in una zona boschiva nei pressi di via del Crinale.

L’allarme è scattato quando è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà all’interno di un’area particolarmente impervia e difficile da raggiungere. La centrale operativa dell’emergenza sanitaria ha immediatamente attivato i soccorsi inviando sul posto un’automedica, una squadra dei Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale Pegaso.

La complessità dell’intervento era legata proprio alla posizione in cui si trovava l’uomo, all’interno di una zona boschiva che ha richiesto il massimo impegno delle squadre intervenute per raggiungere il luogo dell’emergenza nel più breve tempo possibile.

Nonostante la rapidità dei soccorsi e il dispiegamento di mezzi terrestri e aerei, purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Una volta raggiunto il paziente, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento non sono state diffuse le generalità della vittima. Secondo le prime informazioni disponibili si tratterebbe di un uomo di circa 70 anni, stroncato da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

L’episodio ha suscitato profonda impressione tra i soccorritori intervenuti e tra quanti hanno assistito alle operazioni di recupero in una zona particolarmente difficile da raggiungere.