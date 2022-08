Home

Malore in Fortezza Nuova per due sorelle, una ricoverata in codice rosso

7 Agosto 2022

Malore in Fortezza Nuova per due sorelle, una ricoverata in codice rosso

Livorno 6 agosto 2022- Malore in fortezza nuova per due sorelle di 30 anni

intorno alle ore 00.30 di questa notte, due sorelle che erano a cena in Fortezza Nuova hanno avuto un malore

Sul posto per soccorrere le due ragazze a terra prive di sensi, sono intervenute tre ambulanze, quella della Misericordia di Antignano, l’SVS e la Croce Rossa

I volontari una volta sul posto hanno iniziato le manovre di rianimazione ed una delle due sorelle di è ripresa, mentre per l’altra, a causa di una crisi respiratoria si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso

Sul posto anche la polizia per far chiarezza su quanto avvenuto

