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Cronaca

Malore in strada, uomo salvato da un carabiniere

Cronaca

23 Aprile 2026

Malore in strada, uomo salvato da un carabiniere

Livorno 23 aprile 2026 Malore in strada, uomo salvato da un carabiniere

Erano circa le 19:00 di ieri quando un carabiniere della 2^ Brigata Mobile di Livorno, in quel momento libero dal servizio, si trovava a passeggio col cane in piazza Magenta dove ha incontrato un anziano di sua conoscenza, anch’egli accompagnato dal proprio cane. All’improvviso l’uomo ha accusato un malore, si è accasciato, ha perso i sensi ed è stato sorretto dal carabiniere che lo ha adagiato sul terreno, evitandogli una brusca caduta. Il militare ha mantenuto calma e lucidità e, avendo compreso la gravità della situazione, ha immediatamente intrapreso la procedura salvavita appresa nei corsi BLS (Basic Life Support) impartiti dall’Arma. Nonostante sistemato in posizione laterale di sicurezza, l’anziano fin da subito non ha risposto alle sollecitazioni del carabiniere ed ha manifestato rapidamente asfissia, divenendo cianotico. A quel punto il militare lo ha posto in posizione supina ed ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco.

La tempestività e la buona esecuzione dell’intervento ha rapidamente mostrato la propria efficacia con primi segnali di ripresa da parte dell’anziano ma l’intervento è proseguito ininterrottamente fino all’arrivo dell’ambulanza. Dopo dieci lunghi e faticosi minuti per l’impegnativa ed incessante manovra ma essenziale per la vita del malcapitato, è giunto sul posto il personale sanitario del 118 che lo ha trasportato presso il locale pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso. Grazie al provvidenziale intervento del carabiniere non si troverebbe in pericolo di vita.