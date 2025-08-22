Home

Malore nel bosco di Tombolo, 80enne perde la vita

22 Agosto 2025



Cecina (Livorno) 22 agosto 2025 Malore nel bosco di Tombolo, 80enne perde la vita

Tragedia nella pineta di Tombolo sud a Marina di Cecina. Intorno alle 12,30 di di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto a seguito di un malore. Sul posto è intervenuto il personale inviato dal 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina con il medico a bordo ma purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione l’uomo è deceduto.

Da alcune prime informazioni sembrerebbe che l’uomo che ha perso la vita nel bosco di Tombolo sia un 80enne residente a Cecina

Sul posto la polizia municipale di Cecina