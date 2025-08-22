Malore nel bosco di Tombolo, 80enne perde la vita
Cecina (Livorno) 22 agosto 2025 Malore nel bosco di Tombolo, 80enne perde la vita
Tragedia nella pineta di Tombolo sud a Marina di Cecina. Intorno alle 12,30 di di oggi è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo
Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto a seguito di un malore. Sul posto è intervenuto il personale inviato dal 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina con il medico a bordo ma purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione l’uomo è deceduto.
Da alcune prime informazioni sembrerebbe che l’uomo che ha perso la vita nel bosco di Tombolo sia un 80enne residente a Cecina
Sul posto la polizia municipale di Cecina