30 Giugno 2024

Livorno 30 giugno 2024 – Malore per una sub al Boccale, ricoverata in codice rosso

Poco dopo le 10 di questa mattina la macchina dei soccorsi, Pegaso e Misericordia di Montenero sono stati allertati per una sub di 55 anni circa che ha avuto un malore.

A chiamare i soccorsi, due persone che erano con lei. Sembrerebbe che la sub 55enne abbia perso il boccaglio ed abbia iniziato ad avere problemi sott’acqua. Una volta trasportata a riva la chiamata al 112. Era stato allertato anche l’elisoccorso per il trasferimento della donna a Massa ma i volontari della Misericordia di Montenero e l’infermiere del 118 vista la situazione critica della sub, hanno deciso di trasportarla in codice rosso presso la shock room dell’ospedale labronico.