Home

Provincia

Cecina

Malore sulla spiaggia a Cecina, 15enne elitrasportato a Livorno in codice rosso

Cecina

21 Agosto 2022

Malore sulla spiaggia a Cecina, 15enne elitrasportato a Livorno in codice rosso

Cecina (Livorno), 21 agosto 2022 – Malore sulla spiaggia a Cecina, 15enne elitrasportato a Livorno in codice rosso

Nella mattina di oggi in via delle Gorette a Cecina, sulla spiaggia tra Gatto nero e Delfino, a seguito di chiamata al 118 per richiesta soccorso a un giovane paziente in apparente arresto cardio respiratorio, sono intervenute sul posto un ‘ambulanza medicalizzata e e un’ambulanza ordinaria oltre al Pegaso 3.

Il ragazzo, un quindicenne piemontese è stato portato a bordo dell’elicottero e trasportato in codice rosso all’ospedale di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin