Cecina

17 Settembre 2022

Maltempo 14 interventi dei VF soprattutto per rami caduti, a Cecina colpita anche un’auto

Livorno 17 settembre 2022 – Maltempo 14 interventi dei VF soprattutto per rami caduti, a Cecina colpita anche un’auto

Alle ore 14 risultavano compiuti 12 interventi dai vigili del fuoco di Livorno per il vento forte su tutto il territorio provinciale con circa una quindicina di richieste in attesa.

La tipologia di interventi al momento riguarda soprattutto; alberi pericolanti, rami, e persiane. Le zone maggiormente interessate a Livorno la leccia, Antignano e viale Italia..

In provincia interventi a Cecina e Rosignano.

Uno degli interventi più grossi dei vigili del fuoco è avvenuto a Cecina in via Matteotti dove hanno liberato la strada da dei grossi rami caduti ed un veicolo colpito da un ramo. Fortunatamente non risultano persone coinvolte

Nelle foto l’intervento dei vigili del fuoco a Cecina

