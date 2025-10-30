Home

Maltempo a Livorno, la situazione sulle strade provinciali

30 Ottobre 2025

Maltempo a Livorno, la situazione sulle strade provinciali

Livorno 30 ottobre 2025 Maltempo a Livorno, a situazione sulle strade provinciali

Aggiornamento ore 19,50

Le intese piogge che da stamani insistono su territorio del comune di Livorno, stanno creando disagi su alcune strade della Provincia. Le situazioni più critiche si sono verificate sulla SP 8 via di Popogna, sulla SP 5 via della Valle Benedetta e sulla SP 4 via delle Sorgenti. Gli operai provinciali del distretto stradale Nord sono intervenuti a più riprese per ripulire il manto stradale dai detriti dilavati dalle scarpate.

La SP 8 al momento resta percorribile, sulla SP 5 è in corso un intervento, al km 3+800, per la rimozione di pietrisco e fango.

Si raccomanda ai conducenti la massima attenzione per la presenza di fango sulle carreggiate.

Seguono aggiornamenti