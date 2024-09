Home

Maltempo a Livorno, le dichiarazioni del sindaco Salvetti

8 Settembre 2024

Maltempo a Livorno, le dichiarazioni del sindaco Salvetti

Livorno 8 settembre 2024 – Maltempo a Livorno, le dichiarazioni del sindaco Salvetti

Il maltempo si è abbattuto su Livorno con una pioggia intensa che ha fatto registrare quasi 45 millimetri di precipitazioni in un’ora. Un dato preoccupante, come ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti, che ha reso necessaria l’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile.

“La pioggia è al momento concentrata sulla città e non sulle colline retrostanti, per cui i torrenti e i corsi d’acqua restano sotto il livello di massima attenzione,” ha spiegato il sindaco. Tuttavia, Salvetti ha raccomandato ai cittadini di limitare gli spostamenti e di monitorare le informazioni ufficiali per adottare comportamenti idonei a ridurre i rischi.

In queste ore, le autorità locali sono impegnate a garantire la sicurezza della popolazione e a fronteggiare le possibili criticità causate dal maltempo.