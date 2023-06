Maltempo a Livorno, pioggia e temporali provocano disagi e allagamenti. Le strada allagate e i sottopassi chiusi

Home

30 Giugno 2023

Livorno, 30 giugno 2023

Maltempo a Livorno, pioggia e temporali provocano disagi e allagamenti

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Livorno e su tutta la Toscana, dove è stata emessa un’allerta arancione per temporali. La pioggia a Livorno è arrivata prima del previsto, già nelle prime ore della mattina, sorprendendo i cittadini e causando numerosi problemi.

A causa del maltempo, è stata annullata la Festa del Corpo della polizia municipale, prevista per oggi. Gli agenti sono stati tutti impegnati sul territorio per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. “Al servizio della città, come sempre”

Tra i disagi più gravi, la chiusura del sottopasso di via Firenze, dove alcune auto sono ferme in mezzo alla strada a causa dell’acqua che ha allagato come al solito il sottopasso. La polizia municipale è dovuta intervenire per dirigere il traffico e permettere ai veicoli di tornare indietro nella strada a senso unico a quattro corsie. Il sottopasso è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, verso Pisa e verso la città.

Anche altre strade sono state allagate dal nubifragio, tra cui la provinciale Pisana, via Pian di Rota, via delle Cataratte e via Cimarosa. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di evitare le zone a rischio.

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti e di rispettare le indicazioni fornite.

