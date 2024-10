Home

18 Ottobre 2024

Suvereto (Livorno) 18 ottobre 2024 – Maltempo, a Suvereto: danni e chiusure dopo le forti piogge

Il Comune di Suvereto, in provincia di Livorno, è stato duramente colpito da una serie di intense precipitazioni che hanno causato danni e disagi significativi.

La sindaca Jessica Pasquini ha lanciato diversi avvisi ai cittadini, mettendo in evidenza i problemi causati dal maltempo e le misure adottate per affrontare la situazione.

Alle 01:15, la sindaca Pasquini ha segnalato il crollo di un muro lungo la via Suveretana in direzione Cafaggio, oltre alla presenza di detriti lungo diverse strade.

Via dei Forni e via della Bella Ragazza sono state particolarmente colpite, con la terra che ha invaso le carreggiate, rendendo queste vie impraticabili. I fossi lungo le strade scorrono pieni di detriti, rendendo la situazione ancora più pericolosa per chi si trova alla guida.

Nelle ore successive, con la persistenza della pioggia, la Protezione Civile è intervenuta attivamente, avviando operazioni di drenaggio con l’uso di idrovore per affrontare l’accumulo d’acqua in diverse aree critiche del territorio. Nonostante gli sforzi, le precipitazioni hanno complicato il lavoro, richiedendo interventi continui per limitare i danni. La situazione rimane complessa, con molte aree ancora in fase di verifica.

Nel corso della mattina, la sindaca ha comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, insieme ai servizi educativi, per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Alcune strade sono state chiuse per motivi di sicurezza, tra cui tratti della SS398 e la SP19. I cittadini sono stati invitati a evitare le zone vicine a corsi d’acqua e fossi, considerate pericolose a causa del rischio di ulteriori esondazioni e smottamenti.

Con l’arrivo della luce del giorno e un possibile miglioramento delle condizioni meteorologiche, saranno necessari ulteriori interventi per valutare i danni e ripristinare la viabilità. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, con la speranza che il maltempo si attenui, consentendo una gestione più efficace dell’emergenza.

La sindaca ha infine esortato tutti i cittadini a mantenere alta la prudenza, verificando sempre lo stato delle strade prima di mettersi in viaggio, soprattutto nelle aree più colpite dalle piogge.

