Home

Provincia

Maltempo, aggiornamento sulla situazione delle strade provinciali ore 15 del 15 marzo

Provincia

15 Marzo 2025

Maltempo, aggiornamento sulla situazione delle strade provinciali ore 15 del 15 marzo

Livorno 15 marzo 2025 Maltempo, aggiornamento sulla situazione delle strade provinciali ore 15 del 15 marzo

Questa mattina la presidente della Provincia Sandra Scarpellini ha partecipato alle ricognizioni effettuate nella mattina dai tecnici dell’Ufficio tecnico dell’ente, per accertare lo stato delle strade dopo le forti piogge di ieri.

Al momento la situazione è la seguente:

-la SP 1 delle colline per Ponsacco rimane chiusa, da Vicarello in direzione Ponsacco, per gli allagamenti dovuti alla rottura degli argine del torrente Isola;

-la SP 2 via della Cerreta, a Nugola, rimane chiusa per frana;

-la SP 9 circuito di Montenero, rimane chiusa dal km 4+900 (curva Nuvolari) fino al km 8 (intersezione con SS 1 Aurelia in loc. Sonnino) per la presenza di materiale pietroso sulla carreggiata e di massi pericolanti in alcune scarpate a monte della strada, su cui si dovrà intervenire ai fini della sicurezza della viabilità;

-la Fipili rimane chiusa per allagamenti all’altezza di Vicarello.

-Sono state, invece, riaperte al transito la SP 3 dei Poggi e la SP 555 delle Colline.

“La Sala operativa di Protezione civile della Provincia – afferma Scarpellini – è aperta da ieri e i nostri tecnici e tutto il personale, dal settore delle strade alla Polizia Provinciale, hanno lavorato, di concerto con il Comune di Collesalvetti, per far fronte alle urgenze che si sono verificate. Il contatto con la Regione Toscana è costante e siamo in attesa di collegarci con l’Unità di crisi per fare il punto della situazione”.