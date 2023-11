Home

Maltempo alberi caduti chiuso Viale Ippolito Nievo e via dei Pensieri

3 Novembre 2023

Livorno 3 novembre 2023 – Maltempo alberi caduti chiuso Viale Ippolito Nievo e via dei Pensieri

Ore 7.00 Chiusi per alberi caduti su strada viale Nievo e via dei Pensieri. Saranno riaperti non appena completata l’operazione taglio e rimozione

