3 Novembre 2023

Livorno 3 novembre 2023 – Maltempo, Albero caduto in viale Nievo causa rottura condotta idrica

La caduta dell’albero in viale Ippolito Nievo ha causato la rottura della condotta idrica DN 200. Al momento si stanno verificando abbassamenti di pressione nell’erogazione dell’acqua nel centro città. I tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto e stanno effettuando le manovre sull’acquedotto per limitare i disagi ai cittadini.

Nelle prossime ore gli abbassamenti di pressione interesseranno esclusivamente le utenze ubicate nel tratto di viale Ippolito Nievo compreso tra il civico numero 29 e viale Carducci.

Aggiornamento ore 9.30

Grazie alle manovre effettuate dai tecnici sull’acquedotto, la pressione dell’acqua è tornata alla normalità. Nelle prossime ore gli abbassamenti di pressione interesseranno le utenze ubicate nel tratto di viale Ippolito Nievo compreso tra il civico numero 29 e viale Carducci.

