23 Settembre 2025

San Vincenzo (Livorno) 23 settembre 2025 Maltempo, allagata scuola elementare a San Vincenzo

Il sindaco Paolo Riccucci, dopo un sopralluogo effettuato nella giornata di oggi martedì 23 settembre all’edificio della scuola primaria ‘Rodari’, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura a partire dalle 13.30 di martedì 23 settembre, e valida anche per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una serie di copiose infiltrazioni di acqua piovana che sono state riscontrate in diversi punti dell’edificio.

Gli uffici di riferimento del Comune hanno provveduto ad avvisare subito la ditta incaricata dell’intervento per la realizzazione della nuova copertura, che si è resa disponibile ad effettuare a proprie spese una impermeabilizzazione urgente dell’area di cantiere, in grado di contenere le criticità per tutta la durata dei lavori.

Al contempo sono stati contattati i vigili del fuoco, che ringraziamo per la rapidità con cui sono arrivati sul posto, per tutte le verifiche necessarie relative agli impianti elettrici.

La chiusura disposta per la giornata di domani mercoledì 24 sarà infatti necessaria per accertare con esattezza la dinamica di quanto riscontrato e completare le verifiche delle condizioni di sicurezza, prima della riapertura al momento stabilita per giovedì mattina.

I bambini e le bambine, come detto, grazie alla collaborazione della direzione scolastica sono usciti oggi da scuola alle 13.30 dopo la mensa. Per evitare ogni eventuale criticità, insieme agli insegnanti si sono spostati in palestra.

Nell’attesa di tutti gli ulteriori riscontri necessari, il personale dell’ente e quello della scuola stanno individuando soluzioni alternative per la sistemazione delle classi. Quattro di queste saranno trasferite all’edificio delle scuole medie, mentre le altre sei riposizionate in un’altra area dell’edificio delle elementari.

“Comprendiamo a pieno il disagio che questa scelta può causare alle famiglie, e ce ne scusiamo – ha sottolineato il sindaco -.

La sicurezza dei bambini e delle bambine è però una priorità assoluta, e stiamo lavorando insieme ai tecnici per risolvere ogni aspetto.

Del resto – ha aggiunto – la questione del tetto delle scuole sappiamo da quanto tempo é problematica, ed è proprio questo il motivo che ha portato all’intervento di questi giorni”.

