21 Novembre 2024

Livorno 21 novembre 2024 Maltempo allerta Arancione per vento, 78 Interventi dei Vigili del Fuoco

L’allerta arancione per vento continua a mettere a dura prova il territorio provinciale, con i Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi di soccorso.

Ad oggi, sono stati effettuati 78 interventi dall’inizio dell’evento meteorologico avverso, di cui circa 40 nella città di Livorno.

Le restanti operazioni si distribuiscono tra le varie località, con punte di 9 interventi a Piombino e Portoferraio.

Attualmente, sono in coda altre 30 richieste di soccorso in attesa di essere gestite. Durante la giornata, il dispositivo di emergenza è stato rafforzato per far fronte alla mole di chiamate.

La sede centrale di Livorno ha operato con tre squadre attive, mentre a Piombino è stata formata una seconda squadra operativa. Sull’Isola d’Elba, oltre alla squadra principale, è intervenuta anche la sede volontaria di Campo nell’Elba.

Nel pomeriggio, il peggioramento delle condizioni meteo ha interessato in particolare la zona sud della provincia e le aree insulari, determinando un aumento significativo delle chiamate.

Gli interventi principali hanno riguardato la rimozione di alberi e rami caduti, la messa in sicurezza di strutture danneggiate e il ripristino della viabilità.

I Vigili del Fuoco continuano a monitorare la situazione, pronti a rispondere rapidamente a nuove segnalazioni. Si raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima attenzione alle condizioni meteo.