Home

Cronaca

Maltempo, allerta gialla da questo pomeriggio per vento e temporali

Cronaca

14 Ottobre 2020

Maltempo, allerta gialla da questo pomeriggio per vento e temporali

Dalle ore 18 di oggi alle ore 13 di domani, giovedì 15 ottobre

Avviso di criticità codice giallo per raffiche di vento e temporali, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore

Livorno, 14 ottobre 2020 – Il Centro Funzionale di Monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità per possibili raffiche di vento e forti temporali con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana occidentale, comprese Livorno e Isola di Gorgona.

L’avviso di criticità (codice giallo) è valido dalle ore 18 di oggi, mercoledì 14 ottobre alle ore 13 di domani, giovedì 15 ottobre. Per quanto riguarda il vento, la criticità cesserà alle ore 6 di domani, giovedì 15 ottobre.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile del Comune, i canali informativi sulla viabilità e l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Come comportarsi in caso di forti piogge.

La Protezione Civile consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e osservare i seguenti accorgimenti:

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia.

La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate.

Prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli.

Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle.

Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.