Maltempo: Allerta gialla per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre

26 Ottobre 2025

Maltempo: Allerta gialla per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre

Livorno 26 ottobre 2025 Maltempo: Allerta gialla per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre

La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino con un’allerta meteo di colore giallo per per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre e di nuovo dalle 13.00 alle 23.59 di lunedì 27 ottobre.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

