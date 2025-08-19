Home

Maltempo, allerta gialla per temporali estesa a tutta la Toscana

19 Agosto 2025

Maltempo, allerta gialla per temporali estesa a tutta la Toscana

Livorno 19 agosto 2025 Maltempo, allerta gialla per temporali estesa a tutta la Toscana

Temporali forti, allerta gialla estesa a tutta la regione mercoledì 20 agosto

Ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di domani, mercoledì 20 agosto.

Nel pomeriggio di oggi temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne. Domani, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi; mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo

