7 Settembre 2024

Maltempo, Allerta meteo Arancione in quasi tutta la Toscana

Livorno 7 settembre 2024 – Maltempo, Allerta meteo Arancione in quasi tutta la Toscana

La Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta meteo arancio per temporali forti e rischio idrogeologicoidraulico del reticolo minore su tutta la Toscana che riguarderà la nostra città dalle ore 7.00 di domani domenica, 8 settembre

alle ore 6.00 di lunedì 9 settembre 2024

Nello specifico il bollettino meteo prevede per domani, domenica, già dalla mattina possibili temporali, localmente forti sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all’Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Nel pomeriggio possibile temporanea attenuazione dei fenomeni sulle zone interne, ma dal tardo pomeriggio/serra nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Dalle prime ore della notte fra domenica e

lunedì, attenuazione delle precipitazioni a partire dalle zone di nord ovest. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate.

Domani, domenica, in serata possibili raffiche di Libeccio fino a 60-70 km/h sottovento all’Appennino.