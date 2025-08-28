Home

Cronaca

28 Agosto 2025

Maltempo, allerta meteo Arancione per temporali e rischio idrogeologico

Dalle ore 18 di oggi fino alle ore 7 di domani, venerdì 29 agosto

Allerta arancione per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

Livorno, 28 agosto 2025

La Protezione civile regionale, con il bollettino diffuso oggi, giovedì 28 agosto, ha rivalutato il quadro degli avvisi di criticità emanati per la perturbazione attesa sulla Toscana con rovesci e temporali anche di forte intensità.

Per buona parte del territorio regionale, comprese Livorno e Gorgona, è confermato il codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, in vigore dalle ore 14 alle ore 18 di oggi, giovedì 28 agosto. Dopodiché si passerà ad allerta arancione, dalle ore 18 fino alle ore 7 del mattino di domani, venerdì 29 agosto, sempre per rischio di forti temporali e idrogeologico/idraulico del reticolo minore.

Sono previsti cumulati massimi fino a 80-100 mm o localmente superiori, con intensità oraria fino a 60-80 mm. Possibili grandinate e forti colpi di vento.

Oggi, giovedì, venti di scirocco con raffiche fino a 60-80 km/h. Domani, venerdì, venti di libeccio con raffiche fino a 60-80 km/h. Mari molto mossi.

La Protezione Civile comunale ricorda alla cittadinanza che il sistema di allertamento telefonico Informa Livorno utilizza il numero 0586 2921002. Si consiglia di memorizzarlo nella rubrica dello smartphone, in modo che sia possibile riconoscerlo e distinguerlo dalle chiamate di spam. Per maggiori informazioni sul servizio e per le modalità di iscrizione consultare la pagina https://www.comune.livorno.it/ it/servizi/4139

https://www.regione.toscana.it/allertameteo

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

