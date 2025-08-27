Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

Home

Cronaca

27 Agosto 2025

Codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore

La Protezione civile regionale ha emanato un avviso di codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore che sarà in vigore domani, giovedì 28 agosto, dalle ore 14 fino a mezzanotte, e riguarderà buona parte del territorio regionale comprese Livorno e Gorgona.

Sono previsti cumulati massimi fino a 60-80 mm, possibili anche in un’ora, e localmente superiori nei temporali più intensi. Venti di scirocco con raffiche fino a 60-80 km/h, mari molto mossi.

La Protezione civile regionale, con il bollettino che sarà diffuso nella tarda mattinata di domani giovedì 28 agosto, potrebbe rivalutare la situazione innalzando la soglia di allerta da giallo ad arancione.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

