1 Settembre 2025

1 Settembre 2025

Maltempo Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

Livorno, 1 settembre 2025 Maltempo Allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

Una perturbazione interesserà la Toscana fra la sera di oggi e la mattina di domani, con rovesci e temporali anche di forte intensità.

Pertanto la Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha emanato un avviso di codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore riguardante quasi tutto il territorio regionale (comprese Livorno e Gorgona), escluse le zone più a sud della Toscana.

Il codice giallo sarà in vigore dalle ore 21 di oggi, lunedì 1° settembre, alle ore 12 di domani, martedì 2 settembre.

I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

Sono attesi venti con raffiche fino a 50-80 km/h e mari molto mossi.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.