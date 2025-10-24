Home

24 Ottobre 2025

Maltempo, cadono due alberi a Solvay, interventi per mareggiata a Vada

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 24 ottobre 2025 Maltempo, cadono due alberi a Solvay, interventi per mareggiata a Vada

Qualche danno per il maltempo, fra pioggia, forte vento di libeccio e mareggiata, nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo.

Nel tardo pomeriggio di giovedì è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco lungo la rotatoria di Piazza Garibaldi a Vada per la caduta di parti di corteccia dalle palme.

È stata anche segnalata la caduta di due alberi: un platano in piazza Monte alla Rena e un’altra pianta in via Labriola a Rosignano Solvay. A causa della mareggiata e delle violente onde che si sono abbattute lungo costa, l’acqua ha raggiunto un tratto di lungomare a Vada nei pressi del campo sportivo e via Mar Mediterraneo.

L’ufficio protezione civile non ha attivato Il COC (Centro Operativo Comunale), ma sul territorio – in queste ore di maltempo – sono sempre presenti i volontari di alcune squadre di protezione civile oltre alla squadra manutentiva del Comune (in reperibilità).

Attivi sul territorio anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno presidiato gli interventi in Piazza Garibaldi a Vada e in Via Labriola a Solvay.