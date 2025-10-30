Aree pubbliche 30 Ottobre 2025

Maltempo, chiusi: Galleria sulla variante, sottopasso Ardenza  e alcune strade 

Chiuso il tunnel direzione sud verso nord della Galleria di Montenero. Uscita Montenero della Variante aperta . 

Sottopasso Apparizione chiuso in direzione sud. Tre Ponti in pratica chiuso per allagamento (si passa con molta difficoltà). 

Quindi in questo momento i collegamenti tra la parte nord e sud della città sono un problema. 
Per Andare verso sud si può prendere la Variante fino all’uscita Montenero ma ovviamente la Variante è congestionata. 

Sta per essere chiusa via dell’Oliveta.
Importanti allagamenti in via di Popogna. 
Riaperto sottopasso di via Firenze e quello di via Cimarosa.

