Livorno 30 ottobre 2025 Maltempo, chiusi: Galleria sulla variante, sottopasso Ardenza e alcune strade
Chiuso il tunnel direzione sud verso nord della Galleria di Montenero. Uscita Montenero della Variante aperta .
Sottopasso Apparizione chiuso in direzione sud. Tre Ponti in pratica chiuso per allagamento (si passa con molta difficoltà).
Quindi in questo momento i collegamenti tra la parte nord e sud della città sono un problema.
Per Andare verso sud si può prendere la Variante fino all’uscita Montenero ma ovviamente la Variante è congestionata.
Sta per essere chiusa via dell’Oliveta.
Importanti allagamenti in via di Popogna.
Riaperto sottopasso di via Firenze e quello di via Cimarosa.