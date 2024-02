Home

26 Febbraio 2024

Maltempo chiuso tratto di via Aiaccia

Livorno 26 febbraio 2024 – Maltempo chiuso tratto di via Aiaccia

A seguito delle allerta meteo prima gialla e poi arancio previste per oggi e domani un tratto di via Aiaccia è chiuso al traffico

Intorno alle ore 16 di oggi, in concomitanza con l’entrata in vigore del codice giallo, la Protezione Civile del Comune di Livorno ha provveduto a chiudere per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione.

Sarà chiuso anche il tratto che prosegue nel territorio del Comune di Collesalvetti. Rimarrà invece percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull’Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

