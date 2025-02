Home

11 Febbraio 2025

Maltempo, codice arancione: previsione particolarmente incerta sia per intensità che per localizzazione

Livorno 11 febbraio 2025 Maltempo, codice arancione: previsione particolarmente incerta sia per intensità che per localizzazione

Pioggia prevista per domani, mercoledì 12 febbraio, in gran parte della Toscana. Le aree interessate dagli eventi più intensi sono quelle a sud-ovest, isole incluse.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo principale e minore, per tutta la giornata, lungo tutta la costa a sud di Livorno ed isole. Ed un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per il resto della regione.

La Sala operativa precisa che, rispetto al codice arancione, la previsione risulta particolarmente incerta viste le condizioni meteorologiche in arrivo, sia per l’intensità dei fenomeni che per la loro localizzazione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo