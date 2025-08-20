Home

Cronaca

Maltempo, codice arancione sulla costa toscana

Cronaca

20 Agosto 2025

Maltempo, codice arancione sulla costa toscana

Livorno 20 agosto 2025 – Maltempo, codice arancione sulla costa toscana fino alle ore 2 del 21 agosto

Tempo in ulteriore peggioramento in Toscana dal pomeriggio di oggi, mercoledì 20, con temporali anche di forte intensità che inizialmente interesseranno le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe di tutta la regione, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice arancione a partire dalle ore 18 di oggi, mercoledì 20, fino alle 2 di domani, giovedì 21, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Dalle 2 di domani, per gli stessi motivi di rischio, l’allerta diventa di colore giallo su tutta la Toscana.

Consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Maltempo, codice arancione sulla costa toscana