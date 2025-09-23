Maltempo, codice giallo per temporali esteso fino a mercoledì 24 nel centro-sud
Livorno 23 settembre 2025 Maltempo, codice giallo per temporali esteso fino a mercoledì 24 nel centro-sud
Scritto da Federico Taverniti, martedì 23 settembre 2025Ancora tempo instabile in Toscana, almeno fino alle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre.
La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso fino alle ore 8 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti per le aree centro-meridionali.
Resta valido anche quello, sempre legato allo stesso rischio e fino alle 17 di oggi, per le aree centro-settentrionali. Infine un altro codice giallo per vento, per tutta la giornata di domani, interesserà il tratto di costa compreso tra la Versilia e Piombino, Arcipelago incluso.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo